Асад встретился с освобожденными заложниками из провинции Сувейда

ДАМАСК, 13 ноя — РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад встретился с освобожденными в ходе операции сирийской армии заложниками из провинции Сувейда, которых более трех месяцев удерживали боевики террористической группировки ИГ*, сообщает пресс-служба сирийского президента.

Асад встретился с освобожденными и их семьями во вторник, говорится в заявлении.

"Это последняя группа освобожденных заложников, однако никто не забыл и не забудет о других похищенных и пропавших без вести в других районах Сирии. Государство и все его институты видит их проблему приоритетной и намерено дойти до них и освободить всеми возможными способами", — приводятся слова Асада в заявлении.

На опубликованных пресс-службой фотографиях сирийский президент обнимает освобожденных и их родственников, присутствуют и представители религиозной общины друзов.

Сирийские военные при руководстве российских офицеров Центра примирения враждующих сторон в Сирии 8 ноября освободили 19 заложников, взятых в плен террористами ИГ* еще в июле в провинции Эс-Сувейда. Пятнадцать детей и четыре женщины народности друзов удерживались более трех месяцев в районе населенного пункта Хамим к востоку от Пальмиры.

*Террористическая организация, запрещенная в России.