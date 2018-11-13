Сирийская полиция утверждает, что взрыв в автобусе в Хомсе не был терактом

ДАМАСК, 13 ноя – РИА Новости. Причиной взрыва в микроавтобусе в сирийском городе Хомс стало ошибочное приведение в действие гранаты, это не теракт, заявил агентству САНА начальник полиции Хомса Халид Хиляль.
До освобождения Хомса от террористов квартал Аз-Захра был наиболее подверженным обстрелам и терактам местом в городе. Террористы целенаправленно атаковали данный квартал Хомса, так как в нем проживали преимущественно мусульмане-шииты и алавиты.
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