Коалиция вывезла боевиков ИГ* из сирийской провинции Хасеке, пишут СМИ

ДАМАСК, 13 ноя – РИА Новости. Международная коалиция во главе с США вывезла несколько дней назад на вертолетах боевиков террористической группировки "Исламское государство"* из провинции Хасеке в неизвестном направлении, сообщает сирийское госагентство САНА со ссылкой на местные источники.
Руководитель политического управления армии Сирии, бригадный генерал Хасан Ахмад Хасан ранее заявил в интервью РИА Новости, что США и союзники вместо борьбы с террористами в Сирии поддерживают их, руководят ими и раздают задания. Доказательством тому генерал назвал сообщения о том, что главарей ИГ* неоднократно вывозили из боевых зон в безопасные места американские самолеты и вертолеты.
США и их союзники с 2014 года проводят в Ираке и Сирии операцию против ИГ*, причем в Сирии действуют без согласия властей страны.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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