Коалиция вывезла боевиков ИГ* из сирийской провинции Хасеке, пишут СМИ

ДАМАСК, 13 ноя – РИА Новости. Международная коалиция во главе с США вывезла несколько дней назад на вертолетах боевиков террористической группировки "Исламское государство"* из провинции Хасеке в неизвестном направлении, сообщает сирийское госагентство САНА со ссылкой на местные источники.

"Десятого ноября вертолеты международной коалиции во главе с США вывезли, предположительно, троих боевиков ИГ* из деревни ас-Сувейдия на северо-востоке провинции Хасеке в неизвестном направлении", — цитирует агентство источники.

Руководитель политического управления армии Сирии, бригадный генерал Хасан Ахмад Хасан ранее заявил в интервью РИА Новости, что США и союзники вместо борьбы с террористами в Сирии поддерживают их, руководят ими и раздают задания. Доказательством тому генерал назвал сообщения о том, что главарей ИГ* неоднократно вывозили из боевых зон в безопасные места американские самолеты и вертолеты.

САНА 22 сентября и 7 октября сообщала, что коалиция вывезла боевиков и руководство ИГ* из провинции Дейр-эз-Зор, где сосредоточены силы группировки. В пресс-службе совместной объединенной оперативной группы — операции "Непоколебимая решимость" позже сообщили РИА Новости, что коалиция во главе с США не проводила никаких операций по эвакуации боевиков ИГ*.

США и их союзники с 2014 года проводят в Ираке и Сирии операцию против ИГ*, причем в Сирии действуют без согласия властей страны.