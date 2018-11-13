Коалиция под руководством США назвала доставку гумпомощи в Рукбан успехом

ВАШИНГТОН, 13 ноя — РИА Новости. Международная коалиция под руководством США считает значительным успехом доставку гуманитарной помощи ООН в лагерь беженцев Рукбан на границе Сирии и Иордании и готова и дальше помогать поставкам, сообщил журналистам закомандующего коалиционными силами по вопросам стратегии и информации британский генерал-майор Кристофер Гика.

"Это без сомнения история успеха", — сказал Гика, говоря о доставке помощи. По его словам, партнерские с США силы помогали обеспечению безопасности.

"Если мы сможем помочь доставке гуманитарной помощи нуждающимся, как в этом случае, мы будем продолжать пытаться помогать", — заверил Гика.

Третьего ноября российская военная полиция сопроводила гуманитарный конвой ООН, двигавшийся из Дамаска, до 55-километровой зоны безопасности вокруг американской базы в Эт-Танфе. Безопасность с воздуха обеспечивали российские военные вертолеты. Представители ООН доставили в Эр-Рукбан продукты питания, продовольственные товары, медикаменты, предметы первой необходимости общим весом 450 тонн.

В ООН тогда выразили надежду на новые партии помощи, а в коалиции во главе с США сообщили о подготовке нового конвоя для беженцев, пока они не смогут вернуться домой.

США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии операцию против ИГ* и действуют без разрешения властей страны. Несмотря на почти полное уничтожение террористов, в стране до сих находятся около 2 тысяч американских военных. В Москве и Дамаске не раз указывали на то, что борьба США с ИГ* ведется в нарушение международных норм и используется как повод для оккупации части Сирии.

*Террористическая организация, запрещенная в России.