Коалиция под руководством США назвала доставку гумпомощи в Рукбан успехом

ВАШИНГТОН, 13 ноя — РИА Новости. Международная коалиция под руководством США считает значительным успехом доставку гуманитарной помощи ООН в лагерь беженцев Рукбан на границе Сирии и Иордании и готова и дальше помогать поставкам, сообщил журналистам закомандующего коалиционными силами по вопросам стратегии и информации британский генерал-майор Кристофер Гика.
"Если мы сможем помочь доставке гуманитарной помощи нуждающимся, как в этом случае, мы будем продолжать пытаться помогать", — заверил Гика.
Третьего ноября российская военная полиция сопроводила гуманитарный конвой ООН, двигавшийся из Дамаска, до 55-километровой зоны безопасности вокруг американской базы в Эт-Танфе. Безопасность с воздуха обеспечивали российские военные вертолеты. Представители ООН доставили в Эр-Рукбан продукты питания, продовольственные товары, медикаменты, предметы первой необходимости общим весом 450 тонн.
США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии операцию против ИГ* и действуют без разрешения властей страны. Несмотря на почти полное уничтожение террористов, в стране до сих находятся около 2 тысяч американских военных. В Москве и Дамаске не раз указывали на то, что борьба США с ИГ* ведется в нарушение международных норм и используется как повод для оккупации части Сирии.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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