В Хомсе в автобусе сработало взрывное устройство

БЕЙРУТ, 13 ноя — РИА Новости. Бомба взорвалась в маршрутном автобусе в городе Хомс в районе квартала Аз-Захра в Сирии, пострадали 8 человек, сообщил РИА Новости во вторник источник в мэрии города.

"Взрыв произошел в маршрутном автобусе, который двигался от улицы "Ситтин" в квартал Аз-Захра. По нашим данным, ранены восемь человек, среди которых есть люди в тяжелом состоянии",- рассказал собеседник агентства.

Сирийское национальное агентство САНА со ссылкой на главу отдела полиции провинции Хомс сообщило о шести пострадавших. До освобождения Хомса от террористов квартал Аз-Захра был наиболее подверженным обстрелам и терактам местом в городе. Террористы целенаправленно атаковали данный квартал Хомса, так как в нем проживали преимущественно мусульмане-шииты и алавиты.

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