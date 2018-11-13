В Хомсе в автобусе сработало взрывное устройство

БЕЙРУТ, 13 ноя — РИА Новости. Бомба взорвалась в маршрутном автобусе в городе Хомс в районе квартала Аз-Захра в Сирии, пострадали 8 человек, сообщил РИА Новости во вторник источник в мэрии города.
Сирийское национальное агентство САНА со ссылкой на главу отдела полиции провинции Хомс сообщило о шести пострадавших. До освобождения Хомса от террористов квартал Аз-Захра был наиболее подверженным обстрелам и терактам местом в городе. Террористы целенаправленно атаковали данный квартал Хомса, так как в нем проживали преимущественно мусульмане-шииты и алавиты.
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