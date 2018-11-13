В Дамаске открылась выставка картин и поделок заключенных сирийской тюрьмы

ДАМАСК, 13 ноя — РИА Новости. Выставка художественных произведений и поделок заключенных сирийской тюрьмы Адра открылась в Дамаске, передает корреспондент РИА Новости.

Экспонаты выставлены в культурном центре Дамаска при содействии министерства культуры Сирии. Среди работ – карандашные наброски, картины, мозаики, а также поделки из бус, различные предметы обихода и одежда, например, связанные заключенными шарфы. Одна из картин изображает вариацию сюжета с Георгием Победоносцем.

Объектами для портретов многие художники выбрали президента Сирии Башара Асада и лидера движения "Хезболлах" Хасана Насраллу. Один из заключенных изобразил персонажей сериала "Игра престолов" Джона Сноу и Тириона Ланнистера.

Все объекты подписаны, и их можно приобрести, средняя цена картины – 7 тысяч сирийских лир (около тысячи рублей), мозаика с кафедральным собором стоит 75 тысяч лир (почти 11 тысяч рублей).

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