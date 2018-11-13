"Аэрофлот" рассматривает возможность возобновления рейсов в Сирию в марте

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" рассматривает возможность возобновления рейсов в Сирию с конца марта 2019 года, следует из слов генерального директора перевозчика Виталия Савельева.

"Аэрофлот" последним из европейских перевозчиков прекратил полеты в Дамаск в августе 2012 года. Сейчас рейсы между Дамаском и Москвой осуществляют сирийские авиакомпании Cham Wings и Syrian Arab Airlines. Министр транспорта САР Али Хамуд в начале ноября в интервью РИА Новости сообщал, что министерство транспорта Сирии призывает "Аэрофлот" первым из иностранных авиакомпаний возобновить полеты в страну.

"Мы рассматриваем (возможность возобновления рейсов в Сирию — ред.). Но зимнее расписание сформировано, поэтому это возможный вариант, который рассматривается с летнего расписания (обычно вводится с конца марта — ред.), то есть с марта месяца. Мы изучаем этот вопрос", — сообщил Савельев во вторник журналистам после заседания внутрифракционной группы "Единой России" в Госдуме.

При этом топ-менеджер отметил, что, прежде всего, должен быть спрос на рейсы. "Одно дело пожелание, что мы готовы, другое дело, что люди готовы лететь. Мы же не чартерная компания, мы рейсовая компания. Это означает, что мы должны видеть своего пассажира", — сказал Савельев.

"Аэрофлот" является крупнейшей российской авиакомпанией РФ и входит в топ-20 крупнейших авиакомпаний мира. Перевозчик располагает самым молодым самолётным парком в мире среди авиакомпаний с численностью более ста воздушных судов. "Аэрофлот" перевез 32,8 миллиона человек в 2017 году, с учетом авиакомпаний группы "Аэрофлот" — 50,1 миллиона человек.

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