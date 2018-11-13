Россия за сутки зафиксировала четыре нарушения перемирия в Сирии

Вид на один из районов Латакии. Архивное фото

Вид на один из районов Латакии. Архивное фото

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала четыре нарушения режима прекращения огня, турецкая сторона — ни одного, сообщается во вторник в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано четыре случая стрельбы в провинциях: Алеппо – три, Идлиб — одно. Турецкой частью представительства нарушений не зафиксировано", — говорится в документе.

В Минобороны добавили, что в течение дня центр по примирению провел одну гуманитарную акцию в населенном пункте Кабр-Эс-Сит провинции Дамаск. Выдано 250 продовольственных наборов весом 1,08 тонны.

В ведомстве отметили, что в течение суток соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось — 2518. Число вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, также осталось прежним — 234.