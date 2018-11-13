Закончившего миссию в Сирии российского посла наградили орденом за заслуги

ДАМАСК, 13 ноя – РИА Новости. Завершившего дипломатическую миссию в Сирии посла РФ Александра Кинщака наградили на прощальной церемонии орденом "за гражданские заслуги" специального класса.

"Благодарю вас за это выдающееся сотрудничество, мы стали свидетелями многих достижений. Я уверен на 100%, что эта великая страна благодаря стойкости своего народа и героическим усилиям сирийской армии и под мудрым руководством Башара Асада одержит окончательную победу в грязной войне против терроризма", — заявил посол в ходе церемонии в одном из отелей Дамаска. Кинщак поблагодарил за решение наградить его медалью президента САР Башара Асада.

В свою очередь помощник главы МИД Сирии Айман Сусан подчеркнул, что благодаря российскому присутствию в Сирии удалось победить терроризм, и отметил исторические связи между странами. Сусан отметил важную роль Кинщака в налаживании отношений Москвы и Дамаска.

Орден "за гражданские заслуги" был учрежден в 1953 году и имеет пять степеней, где степень специального класса является наивысшей. Награда вручается гражданам Сирии и иностранным гражданам за широкий спектр заслуг перед сирийским государством.

Президент России Владимир Путин 29 октября сменил посла России в Сирии: вместо Александра Кинщака этот пост занял Александр Ефимов. Ефимов ранее был послом РФ в ОАЭ.