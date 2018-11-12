ДАМАСК, 12 ноя – РИА Новости. Сирийское госагентство SANA сообщило в понедельник о гибели и ранении более 60 мирных жителей деревни Шаафа в провинции Дейр-эз-Зор в результате авиаударов международной коалиции во главе с США.
Коалиция регулярно наносит авиаудары по городу Хаджин и деревне Шаафа в провинции Дейр-эз-Зор. Сирийские СМИ неоднократно сообщали о применении белого фосфора коалицией при авиаударах. Сирийские власти призывали ООН принять меры в отношении виновных и прекратить незаконное пребывание коалиции на территории САР. Представитель Пентагона тогда заявляла, что коалиция США не раскрывает, что за боеприпасы применяются в Сирии, но они соответствуют международным нормам.
США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против "Исламского государства"*, причем в Сирии действуют без согласия официальных властей страны.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>