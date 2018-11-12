При ударе коалиции по Дейр-эз-Зору погибли и пострадали более 60 человек

ДАМАСК, 12 ноя – РИА Новости. Сирийское госагентство SANA сообщило в понедельник о гибели и ранении более 60 мирных жителей деревни Шаафа в провинции Дейр-эз-Зор в результате авиаударов международной коалиции во главе с США.

"Более 60 погибших и раненых мирных жителей в результате нападения международной коалиции на деревню Шаафа на востоке провинции Дейр-эз-Зор", — говорится в сообщении агентства со ссылкой на местные источники.

Коалиция регулярно наносит авиаудары по городу Хаджин и деревне Шаафа в провинции Дейр-эз-Зор. Сирийские СМИ неоднократно сообщали о применении белого фосфора коалицией при авиаударах. Сирийские власти призывали ООН принять меры в отношении виновных и прекратить незаконное пребывание коалиции на территории САР. Представитель Пентагона тогда заявляла, что коалиция США не раскрывает, что за боеприпасы применяются в Сирии, но они соответствуют международным нормам.

США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против "Исламского государства"*, причем в Сирии действуют без согласия официальных властей страны.

* Террористическая группировка, запрещенная в России.

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