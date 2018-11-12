Российские военные зафиксировали три обстрела в западных пригородах Алеппо

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Боевики три раза в течение суток обстреляли западный пригород Алеппо, сообщил в понедельник руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко.
Савченко рассказал, что в Алеппо прошли две благотворительные акции. "Учащимся школы Фатих Мараши в районе Ашаар передано 150 детских рюкзаков с канцелярскими принадлежностями. В районе Джулюб нуждающимся жителям передано 150 наборов одежды, 150 одеял, организована раздача одной тонны свежего хлеба", — уточнил он.
Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии подчеркнул, что центр призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.
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