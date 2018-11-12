Россия пригласила нового спецпосланника ООН по Сирии в Москву

ПАЛЕРМО, 12 ноя — РИА Новости, Александр Логунов. Российская сторона пригласила в Москву норвежского дипломата Гейра Педерсена, который вскоре сменит Стаффана де Мистуру на посту спецпредставителя генерального секретаря ООН по урегулированию в Сирии, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ, спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов.

По его словам, Россия рассчитывает, что процесс передачи дел между ними пройдёт быстро.

"Мы его (Педерсена — ред.) пригласили в Москву, но здесь вопрос заключается в том, когда ему передаст дела Стаффан де Мистура. Сейчас говорят, что это может быть ещё несколько дней с заходом на декабрь. Педерсен возьмёт бразды правления только в конце декабря, поэтому с начала по конец декабря будет переходный период передачи дел, поэтому де Мистура, может быть, уже в другом юридическом формате будет вводить в курс дела своего сменщика. Поэтому полагаю, что новый спецпредставитель генсека ООН войдёт в свои официальные полномочия в конце декабря", — сказал Богданов на полях конференции по урегулированию в Ливии, которая открывается в понедельник вечером в Палермо.

При этом, по его словам, вероятный визит Педерсена в РФ не связан с его полным вступлением в должность эмиссара ООН.

"Он может хоть сейчас приехать, мы же не формалисты. Чем быстрее он приедет в Москву, тем проще ему будет войти в курс дела, узнав наши подходы, и нам будет полезно", — заявил Богданов.

Замглавы МИД РФ подчеркнул, что "на повестке дня много вопросов, которые не терпят отлагательств".

"Все они имеют важное и актуальное значение. Это гуманитарные вопросы, и вопросы формирования конституционной комиссии и продвижение политического процесса и, конечно, работа в астанинском формате" — подчеркнул Богданов.

Он отметил, что в Астане помимо сторон сирийского конфликта представлены три государства-гаранта (РФ, Турция, Ирана) и два наблюдателя: Иордания и ООН.

"Поэтому кто будет представлять ООН, допустим, в конце ноября — то ли де Мистура, то ли уже новый Педерсен, то ли они вдвоём приедут. Но мы бы хотели, чтобы этот формат остался бы задействован, потому что он показал свою эффективность. Мы ждём, кто приедет — это им решать, но мы бы очень приветствовали их присутствие", — отметил Богданов.

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