В сирийском Джараблусе прогремел взрыв

БЕЙРУТ, 12 ноя — РИА Новости. Заминированный автомобиль взорвался в городе Джараблус на границе с Турцией, сообщил РИА Новости глава сирийской сети по правам человека (штаб-квартира в Дамаске) Ахмад Казем со ссылкой на собственные источники.

"Около часа назад в Джараблусе прогремел взрыв. В результате подрыва заминированного автомобиля один человек погиб и 24 получили ранения. Теракт произошел рядом с так называемым штабом военной полиции, принадлежащим террористическим бандформированиям", — сказал Казем.

Сирийский город Джараблус находится под контролем незаконных вооруженных формирований и сторонников террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*. В последние месяцы сторонники различных НВФ устраивают теракты против главарей конкурирующих группировок, претендуя на управление пограничным городом.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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