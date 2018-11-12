В ООН поблагодарили российское командование в Сирии за сопровождение конвоя

ДАМАСК, 12 ноя — РИА Новости. Представители Организации Объединенных наций (ООН) поблагодарили командование российской группировки войск в Сирии и лично командующего за обеспечение безопасности во время следования гуманитарного конвоя в лагерь беженцев "Эр-Рукбан", который расположен на сирийско-иорданской границе около американской базы в Эт-Танфе.
"Я хотел бы выразить вам и вашей команде свою искреннюю признательность за всю помощь, которую вы оказали ООН при подготовке конвоя в лагерь "Эр-Рукбан", которому после долгих месяцев переговоров и сложного процесса согласований со всеми сторонами, удалось достичь нуждающихся", — отмечается в письме за подписью главного координатора ООН по гуманитарным вопросам в Сирии Али аль-Заатари.
Аль-Заатари также отметил в письме, что доставка гуманитарной помощи стала "огромным позитивным шагом для людей", однако ситуация в лагере "остается ужасающей и находится на критической фазе". По оценке ООН, доставленный гуманитарный груз покроет потребности обитателей "Эр-Рукбана" только на месяц.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>