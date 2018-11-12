В ООН поблагодарили российское командование в Сирии за сопровождение конвоя

ДАМАСК, 12 ноя — РИА Новости. Представители Организации Объединенных наций (ООН) поблагодарили командование российской группировки войск в Сирии и лично командующего за обеспечение безопасности во время следования гуманитарного конвоя в лагерь беженцев "Эр-Рукбан", который расположен на сирийско-иорданской границе около американской базы в Эт-Танфе.

Ранее сообщалось, что 3 ноября российская военная полиция сопроводила гуманитарный конвой ООН, двигавшийся из Дамаска, до 55-километровой зоны безопасности вокруг американской базы в Эт-Танфе. Безопасность с воздуха обеспечивали российские военные вертолеты. В состав гуманитарного конвоя вошли более 100 транспортных средств — бронеавтомобили, грузовики, машины обеспечения скорой помощи. Представители ООН доставили в "Эр-Рукбан" продукты питания, продовольственные товары, медикаменты, предметы первой необходимости общим весом 450 тонн.

"Я хотел бы выразить вам и вашей команде свою искреннюю признательность за всю помощь, которую вы оказали ООН при подготовке конвоя в лагерь "Эр-Рукбан", которому после долгих месяцев переговоров и сложного процесса согласований со всеми сторонами, удалось достичь нуждающихся", — отмечается в письме за подписью главного координатора ООН по гуманитарным вопросам в Сирии Али аль-Заатари.

Аль-Заатари также отметил в письме, что доставка гуманитарной помощи стала "огромным позитивным шагом для людей", однако ситуация в лагере "остается ужасающей и находится на критической фазе". По оценке ООН, доставленный гуманитарный груз покроет потребности обитателей "Эр-Рукбана" только на месяц.

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