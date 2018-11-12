Глава МВД Турции назвал политику США в Сирии двуличной

АНКАРА, 12 ноя — РИА Новости. Шаги, предпринятые Белым домом, явно недостаточны для улучшения связей с Анкарой, США проводят в Сирии политику двойных стандартов, заявил глава МВД Турции Сулейман Сойлу.

В начале ноября госдеп США назначил вознаграждение в размере от 3 до 5 миллионов долларов за информацию, которая поможет поимке трех лидеров запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) Мурата Карайылана, Джемиля Байыка и Дурана Калкана. Ранее Анкара неоднократно обвиняла Вашингтон в поставках вооружения контролирующим северо-восток Сирии силам самообороны сирийских курдов (YPG), которых Турция считает террористической организацией, связанной с РПК.

"В Вашингтоне полагают, что подобного рода решением смогут расположить к себе Анкару. Но это является глубоким заблуждением. Вашингтон исключает из санкционного списка двух турецких министров, а вместо них включает в "черный список" трех главарей PПK. Это является не чем иным, как издевкой, поскольку означает, что в Вашингтоне не видят разницы между террористами и турецкими министрами", — сказал Сойлу. Его цитирует агентство Anadolu.

"Стратегический партнер Турции, действуя заодно с сирийским крылом РПК — YPG, требует 25% доходов от продажи нефти и при этом включает трех главарей этих же террористов в санкционные списки. Это двуличие. Анкаре прекрасно известны все действия в регионе. Турция уже не та страна, которой можно манипулировать. И это понимают за рубежом", — сказал Сойлу.

Отношения Вашингтона и Анкары в последнее время обострялись, в том числе из-за дела американского пастора Эндрю Брансона, задержанного в 2016 году турецкими властями по обвинению в причастности к попытке госпереворота и связях с запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. Так, президент США Дональд Трамп заявил в августе, что санкционировал повышение вдвое пошлин на алюминий и сталь из Турции — до 20% и 50% соответственно. Это вызвало обвал турецкой лиры до исторического минимума. Анкара в ответ резко повысила пошлины на 22 вида американских товаров, в том числе на табак, алкоголь, автомобили, косметические изделия, рис и фрукты, на общую сумму в 533 миллиона долларов.

Кроме того, в августе минфин США на фоне дела Брансона ввел санкции против главы минюста Турции Абдулахмита Гюля и главы МВД Сулеймана Сойлу, обвинив их в "серьезных нарушениях прав человека". В начале ноября, после освобождения Брансона, США вывели Гюля и Сойлу из санкционного списка.

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