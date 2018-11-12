В Сирию за сутки вернулись более 800 человек из-за рубежа

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Более 800 человек вернулись в Сирию из Ливана и Иордании за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене Центра приема, распределения и размещения беженцев.
Сообщается, что в места постоянного проживания внутри страны в течение суток вернулись 271 человек. Фондом имени Ахмата Кадырова проведена благотворительная акция в Алеппо, в ходе которой населению выдана тонна хлеба. Также в населенном пункте Сальхиях (провинция Дейр-эз-Зор) медпомощь оказана 39 жителям, в том числе 20 детям.
Инженерные подразделения продолжают разминирование местности и объектов в Сирии, за сутки уничтожен 41 взрывоопасный предмет, в том числе три самодельных взрывных устройства.
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