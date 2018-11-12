Российские военные доставили гумпомощь в лагерь беженцев в Дамаске

ДАМАСК, 12 ноя — РИА Новости. Российские военнослужащие из Центра примирения враждующих сторон в Сирии доставили гуманитарный груз в лагерь беженцев "Адра-Дуэр" в сирийской провинции Дамаск, сообщил журналистам начальник группы по формированию и доставке гуманитарных грузов Центра примирения Эдуард Титов.

"В ходе акции было выдано две тонны продовольствия. В состав наборов входит рис, сахар, мука, чай", — отметил Титов.

Кроме того, российские специалисты провели медицинский осмотр беженцев, которые живут в лагере. В "Адра-Дуэр" они привезли также медикаменты и витамины.

Лагерь беженцев "Адра-Дуэр" расположен на территории бывшего центра для одаренных детей рядом с городом Адра, который является одним из крупнейших промышленных центров Сирии. В лагере живет более 2100 человек, многие из них являются выходцами из восточных районов провинции Дамаск, которые еще находятся под контролем боевиков.