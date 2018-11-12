Каждый третий вернувшийся на родину сирийский беженец нуждался в медпомощи

ДАМАСК, 12 ноя — РИА Новости. Каждый третий беженец, вернувшийся в Сирию из Иордании и Ливана, получил медпомощь на пограничных пунктах пропуска, сообщил заместитель начальника Центра примирения враждующих сторон в Сирии генерал-майор Евгений Харченко на совещании с представителями общественности и местными властями в Дамаске.

Ранее сообщалось, что более 1,5 миллионов сирийских беженцев вернулись к местам постоянного проживания, в том числе более 260 тысячи человек — из-за рубежа, из Ливана и Иордании. За прошедшую неделю в Сирию вернулись 7 тысячи человек, в том числе 1,7 тысячи — из-за рубежа.

"На пунктах пропуска и в "гуманитарных коридорах" оказана медицинская помощь каждому третьему сирийцу, который возвращается на родину", — отметил Харченко.

По его словам, возвращение сирийских граждан, вынужденных перебраться из-за войны в Ливан и Иорданию, идет "в стабильном темпе".

По данным Центра примирения, увеличение числа сирийских граждан, возвращающихся после войны на родину, связано, в том числе, с тем, что "на границе с Иорданией стал полноценно функционировать пункт пропуска "Насиб". Кроме того, достигнута договоренность с властями Ливана о том, что около 200 тысяч сирийцев, бежавших от войны в эту страну, вернутся домой до конца года.