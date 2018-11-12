Источник: сирийская армия ударила по позициям боевиков в окрестностях Хамы

ДАМАСК, 12 ноя — РИА Новости. Сирийская армия нанесла удары по позициям террористов на севере провинции Хама в ответ на их действия, сообщил РИА Новости сирийский военный источник.

"Террористические организации постоянно нарушают режим прекращения огня, в том числе в районе Хамы", — заявил источник. Гостелевидение САР ранее сообщило, что армия атаковала позиции боевиков в деревнях Бувейда, Джанабира, Сакик, Таманиа.

Также он сообщил, что боевики обстреляли из минометов жилой район Алеппо Миньян, в результате ранены несколько мирных жителей.