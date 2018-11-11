Российские военные зафиксировали четыре обстрела в пригородах Алеппо

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Боевики четыре раза в течение суток обстреляли западный пригород Алеппо, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко в воскресенье.

"Несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в Идлибской зоне деэскалации. Так, в течение суток зафиксировано четыре обстрела западных пригородов Алеппо", — заявил он.

Также Савченко рассказал, что в городе Дейр-эз-Зор была проведена рабочая встреча с главами администраций населенных пунктов провинции города, где прорабатывались проблемные вопросы восстановления социально значимых объектов. Кроме того, в населенных пунктах Мазлум провинции Дейр-эз-Зор и Куббет-эль-Курди провинции Хама проведены гуманитарные акции, в ходе которых выдано 900 продовольственных наборов.

"В рамках благотворительной акции военному госпиталю в населенном пункте Эс-Санамейн провинции Деръа передано 10 инвалидных колясок, 25 комплектов полотенец и теплых одеял, одежда для пациентов", — рассказал Савченко.

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии подчеркнул, что Центр призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

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