Российские военные зафиксировали четыре обстрела в пригородах Алеппо

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Боевики четыре раза в течение суток обстреляли западный пригород Алеппо, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко в воскресенье.
Также Савченко рассказал, что в городе Дейр-эз-Зор была проведена рабочая встреча с главами администраций населенных пунктов провинции города, где прорабатывались проблемные вопросы восстановления социально значимых объектов. Кроме того, в населенных пунктах Мазлум провинции Дейр-эз-Зор и Куббет-эль-Курди провинции Хама проведены гуманитарные акции, в ходе которых выдано 900 продовольственных наборов.
Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии подчеркнул, что Центр призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>