ООН призвала направить еще одну колонну гумпомощи в Рукбан в этом году

ДАМАСК, 11 ноя – РИА Новости. ООН призывает обеспечить отправку еще одной колонны гуманитарной помощи в лагерь беженцев Рукбан на границе Сирии и Иордании, говорится в заявлении гуманитарного координатора организации в САР Али аз-Заатари.

"Отделение ООН в Сирии призывает к отправке еще одной колонны до конца года с целью сфокусироваться на доставке помощи для зимнего периода. В то же время, пока не найдено долгосрочное решение, необходима стабильная доставка гумпомощи", — говорится в полученном РИА Новости заявлении сирийского отделения организации.

Организация поблагодарила все поддержавшие отправку колонны стороны.

По словам аз-Заатари, несмотря на успешную доставку гумпомощи в Рукбан для 50 тысяч человек в период с 3 по 8 ноября и проведение вакцинации более 5 тысяч детей, ситуация в лагере оставляет желать лучшего. ООН также призывает обеспечить безопасное и добровольное перемещение жителей лагеря в безопасные районы Сирии.

3 ноября российская военная полиция сопроводила гуманитарный конвой ООН, двигавшийся из Дамаска, до 55-километровой зоны безопасности вокруг американской базы в Эт-Танфе. Безопасность с воздуха обеспечивали российские военные вертолеты. Представители ООН доставили в Эр-Рукбан продукты питания, продовольственные товары, медикаменты, предметы первой необходимости общим весом 450 тонн.

В ООН тогда выразили надежду на новые партии помощи, а в коалиции во главе с США сообщили о подготовке нового конвоя для беженцев, пока они не смогут вернуться домой "после полного поражения ИГ*".

США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии операцию против ИГ* и действуют без разрешения властей страны. Несмотря на почти полное уничтожение террористов, в стране до сих находятся около 2 тысяч американских военных. В Москве и Дамаске не раз указывали на то, что борьба США с ИГ* ведется в нарушение международных норм и используется как повод для оккупации части Сирии.

Террористическая группировка, запрещенная в России.