В Хаме шесть сирийских военных погибли во время обстрелов

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Шестеро сирийских военных погибли, пятеро ранены за прошедшие сутки во время обстрелов в провинции Хама, сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.
Кроме того, в населенном пункте Хатла провинции Дэйр-эз-Зор проведена рабочая встреча с представителями местного самоуправления и комитетом примирения сторон, на которой обсуждались вопросы восстановления объектов инфраструктуры.
Добавляется, что за прошедшие сутки представители российского Центра не проводили гуманитарных акций.
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