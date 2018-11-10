В Хаме шесть сирийских военных погибли во время обстрелов

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Шестеро сирийских военных погибли, пятеро ранены за прошедшие сутки во время обстрелов в провинции Хама, сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

"В течение суток зафиксированы обстрелы населенных пунктов Телль-Марак, Телль-Баззам, Кубейбат-Абу-Эль-Худа, Хальфая провинции Хама, Икко провинции Латакия, Шукайдила и Захабия провинции Алеппо, а также западных пригородов города Алеппо. При обстреле населенного пункта Телль-Марак провинции Хама получили ранения двое военнослужащих вооруженных сил САР. В результате обстрела населенного пункта Хальфая провинции Хама погибло шестеро и ранено трое сирийских военнослужащих", — говорится в сообщении.

Кроме того, в населенном пункте Хатла провинции Дэйр-эз-Зор проведена рабочая встреча с представителями местного самоуправления и комитетом примирения сторон, на которой обсуждались вопросы восстановления объектов инфраструктуры.

Добавляется, что за прошедшие сутки представители российского Центра не проводили гуманитарных акций.

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