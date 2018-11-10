Коалиция США расследует сообщения о гибели жителей Хаджина при авиаударе

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Возглавляемая США коалиция заявила, что расследует сообщения о гибели мирных жителей в результате авиаудара ее ВВС по сирийскому городу Хаджин в провинции Дейр-эз-Зор.

Ранее сообщалось, что министерство иностранных дел Сирии направило два письма в ООН в связи с новым авиаударом международной коалиции во главе с США по городу Хаджин в провинции Дейр-эз-Зор, в результате которого погибли 26 человек.

"Мы слышали утверждения о том, что при ударах по Хаджину якобы погибли мирные жители. В процессе строгого планирования при определении целей ИГ* мы принимаем исключительные меры, чтобы избежать жертв среди гражданского населения, и серьезно относимся ко всем случаям гибели мирных жителей. Этот инцидент в настоящее время расследуется", — сообщается в заявлении представителя коалиции.

Коалиция регулярно наносит авиаудары по Хаджину. Сирийские СМИ неоднократно сообщали о применении белого фосфора коалицией при авиаударах. Сирийские власти призывали ООН принять меры в отношении виновных и прекратить незаконное пребывание коалиции на территории САР. Представитель Пентагона тогда заявляла, что коалиция США не раскрывает, что за боеприпасы применяются в Сирии, но они соответствуют международным нормам.

США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против "Исламского государства"* (ИГ*), причем в Сирии действуют без согласия официальных властей страны.

* Террористическая организация, запрещенная в России

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