МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Модернизация завода по обработке мрамора в сирийском населенном пункте Зубайра (провинция Латакия) – одного из двух крупных предприятий отрасли в стране — будет проведена в 2019 году. Благодаря выделенным правительством Сирии средствам планируется заменить 90% оборудования, сообщил журналистам директор предприятия Вафик Сагр.
"Оборудование, которое мы сейчас используем, было закуплено 10 лет назад. Приобретать новое сложно из-за санкций, но сирийское правительство все же смогло выделить деньги и закупить новые станки. До января 2019 года мы установим четыре новые камнерезные машины, в течение следующего года мы обновим все производство на 90%", — отметил Сагр. По его словам, сейчас предприятие производит около 200 тысяч квадратных метров облицовочных плит в год.
Наряду с ростом продаж внутри страны эксперты рассчитывают и на увеличение объемов экспорта. Сейчас сирийский мрамор поставляется в Египет, Ливан и Китай. В ближайшее время предприятия отрасли планируют возобновить экспорт в Россию.
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