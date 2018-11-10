В Сирии в 2019 году будет модернизирован завод по обработке мрамора

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Модернизация завода по обработке мрамора в сирийском населенном пункте Зубайра (провинция Латакия) – одного из двух крупных предприятий отрасли в стране — будет проведена в 2019 году. Благодаря выделенным правительством Сирии средствам планируется заменить 90% оборудования, сообщил журналистам директор предприятия Вафик Сагр.

Сирийский мрамор — одна из важных составляющих экспорта страны. Его используют при строительстве и отделке домов еще со времени античности. В стране есть два завода, обрабатывающих мрамор, — в Дамаске и Латакии. Оба являются государственными предприятиями.

"Оборудование, которое мы сейчас используем, было закуплено 10 лет назад. Приобретать новое сложно из-за санкций, но сирийское правительство все же смогло выделить деньги и закупить новые станки. До января 2019 года мы установим четыре новые камнерезные машины, в течение следующего года мы обновим все производство на 90%", — отметил Сагр. По его словам, сейчас предприятие производит около 200 тысяч квадратных метров облицовочных плит в год.

Завод не останавливался во время войны, а после ее завершения специалисты отрасли прогнозируют рост продаж его продукции. "Самый лучший мрамор добывают на горе аль-Бадруси, он очень долговечный и хорошо защищает дома от солнца, влаги и ветра", — отметил директор геологической службы Латакии Малик Хайрбек.

Наряду с ростом продаж внутри страны эксперты рассчитывают и на увеличение объемов экспорта. Сейчас сирийский мрамор поставляется в Египет, Ливан и Китай. В ближайшее время предприятия отрасли планируют возобновить экспорт в Россию.

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