ДАМАСК, 9 ноя – РИА Новости. Сирийское госагентство SANA сообщило о гибели 26 мирных жителей в результате авиаудара коалиции во главе с США по городу Хаджин в провинции Дейр-эз-Зор.
Коалиция регулярно наносит авиаудары по Хаджину. Сирийские СМИ неоднократно сообщали о применении белого фосфора коалицией при авиаударах. Сирийские власти призывали ООН принять меры в отношении виновных и прекратить незаконное пребывание коалиции на территории САР. Представитель Пентагона тогда заявляла, что коалиция США не раскрывает, что за боеприпасы применяются в Сирии, но они соответствуют международным нормам.
США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против "Исламского государства"*, причем в Сирии действуют без согласия официальных властей страны.
*Запрещённая в России террористическая организация
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