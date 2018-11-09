SANA сообщило о гибели более 20 человек в Сирии при авиаударе коалиции

ДАМАСК, 9 ноя – РИА Новости. Сирийское госагентство SANA сообщило о гибели 26 мирных жителей в результате авиаудара коалиции во главе с США по городу Хаджин в провинции Дейр-эз-Зор.

"Двадцать шесть мирных жителей, в том числе женщин и детей, погибли в результате очередного авиаудара авиации международной коалиции по району Хавама города Хаджин в юго-восточной провинции Дейр-эз-Зор", — сообщает агентство со ссылкой на местные источники.

Коалиция регулярно наносит авиаудары по Хаджину. Сирийские СМИ неоднократно сообщали о применении белого фосфора коалицией при авиаударах. Сирийские власти призывали ООН принять меры в отношении виновных и прекратить незаконное пребывание коалиции на территории САР. Представитель Пентагона тогда заявляла, что коалиция США не раскрывает, что за боеприпасы применяются в Сирии, но они соответствуют международным нормам.

США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против "Исламского государства"*, причем в Сирии действуют без согласия официальных властей страны.

*Запрещённая в России террористическая организация

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