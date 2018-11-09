Лавров и Чавушоглу обсудили подготовку новой встречи в астанинском формате

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу подготовку к очередной встрече в астанинском формате по Сирии и вопросы взаимодействия внешнеполитических ведомств двух стран, говорится в сообщении МИД РФ.
Отмечается, что Лавров и Чавушоглу обменялись оценками по ряду других направлений взаимодействия внешнеполитических ведомств России и Турции, а также обсудили вопросы двусторонней повестки дня.
Ранее в МИД РФ сообщали, что следующая встреча астанинского формата на высоком уровне намечена на конец ноября, конкретные даты согласуются.
В Казахстане прошли уже девять раундов переговоров по урегулированию ситуации в Сирии. Главным решением встреч в Астане стало создание зон деэскалации, которые позволили значительно снизить уровень насилия в стране. Десятый раунд в астанинском формате прошел 30-31 июля впервые не в столице Казахстана, а в Сочи.
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