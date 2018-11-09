В Сирии освободили мирных жителей, захваченных боевиками ИГ*

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Сирийские и российские военные в ходе спецоперации у Пальмиры освободили 19 заложников, которых боевики террористической группировки "Исламское государство"* удерживали более трех месяцев, говорится в сообщении Российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии.

"Восьмого ноября в ходе тщательно подготовленной специальной операции, проведенной сирийскими военными при непосредственном руководстве российских офицеров Центра примирения враждующих сторон в Сирии, в районе населенного пункта Хамим к востоку от Пальмиры были освобождены 19 мирных жителей – заложников, находящихся в плену у террористов ИГИЛ* более трех месяцев", — говорится в сообщении.

Отмечается, что сирийскими и российскими военными были освобождены 15 детей и четыре женщины народности друзов, которые были взяты в заложники террористами "Исламского государства"* в провинции Эс-Сувейда в июле 2018 года. Подчеркивается, что освобожденным детям и женщинам оказывается вся необходимая помощь для скорейшего возвращения к мирной жизни.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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