В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала два нарушения режима прекращения огня, Турция нарушений не зафиксировала, сообщается в пятницу в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано два случая стрельбы в провинциях Алеппо. Турецкой частью представительства нарушений не зафиксировано", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение суток Центром по примирению враждующих сторон проведены две гуманитарные акции. В населенном пункте Адра провинции Дамаск выдано 450 продовольственных наборов. В населенном пункте провинции Хомс выдано 450 продовольственных наборов.

В Минобороны добавили, что в течение суток соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось — 2518. Число вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, также осталось прежним — 234.

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