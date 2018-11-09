ДАМАСК, 9 ноя — РИА Новости. Члены русскоязычной общины, проживающие в Сирии, стали одними из первых туристов, посетивших крепость Крак-де-Шевалье, которая расположена недалеко от Хомса, рассказала журналистам представитель Российского культурного центра в Дамаске Светлана Миро.

"Это первая экскурсия, организованная нами с марта 2011 года, когда мы ездили в Афамию (древний город недалеко от Дамаска — ред.)", — отметила Миро.

Крепость, пострадавшая в ходе боевых действий, большую часть времени закрыта для посещения. Исключение делается только для организованных групп туристов, которые получили разрешение властей на поездку в Крак-де-Шевалье. Одними из первых такое разрешение удалось получить членам русскоязычной общины — в туристическую группу вошли более 20 женщин и детей, которые проживают в разных частях Сирии.

Крепость Крак-де-Шевалье находится в 65 километрах от Хомса на вершине утеса высотой около 650 метров. Первое укрепление появилось здесь в начале XI века, на этом месте находился гарнизон эмира города Алеппо. Спустя столетие крестоносцы захватили крепость, она стала оплотом ордена госпитальеров и одним из самых неприступных замков на Святой земле — толщина стен крепости в некоторых местах доходила до 30 метров. В 2006 году Крак-де-Шевалье была включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

По словам Хазыма Ханна, директора музея, расположенного на территории крепости, в ходе войны боевики захватили Крак-де-Шевалье и сделали ее своим штабом. "Ближайший к нам населенный пункт Зара был захвачен боевиками, и вскоре около 15 тысяч террористов заняли саму крепость, откуда делали вылазки в окрестности. Здесь был своего рода штаб террористов", — отметил Ханн.

В 2014 году сирийская армия выбила террористов из крепости, однако в ходе боевых действий пострадала часть внутреннего убранства Крак-де-Шевалье. "Была разрушена большая часть ажурных средневековых арок, выполненных французскими мастерами", — уточнил директор музея, отметив, что в настоящее время ведется восстановление замка.