Американский эксперт оценил пользу для России от военной операции в Сирии

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Российские военные получили ценный опыт в Сирии, пишет National Interest со ссылкой на эксперта Центра военно-морского анализа Майкла Кофмана.
Помимо этого, добавил Кофман, контртеррористическая операция в Сирии показала России ее недостатки, в частности, была выявлена необходимость приобретения боеприпасов малого калибра, боеприпасов, применяемых вне зоны воздействия средств поражения противника, большей дальности, а также приобретения большего количества комплексов артиллерийского управляемого вооружения. Также, по мнению эксперта, стране следует решить споры между службами, чтобы действовать в едином ключе.
В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление страны, а также возвращение беженцев. Урегулирование обсуждается под эгидой ООН на площадках Астаны и Женевы, а также в Сочи, где в январе было принято решение о создании конституционной комиссии по подготовке нового основного закона Сирии.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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