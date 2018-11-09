Всемирный банк рассказал, когда начнутся переговоры о восстановлении Сирии

ВАШИНГТОН, 9 ноя – РИА Новости. Всемирный банк (ВБ) пока не ведет переговоры о финансировании послевоенного восстановления Сирии, поскольку пока нет необходимого консенсуса по этому вопросу в мировом сообществе, заявил РИА Новости в кулуарах института Ближнего востока вице-президент Всемирного банка Ферид Бельхадж.
"Это не вопрос, который стоит на повестке дня прямо сейчас", — сказал он в ответ на вопрос, участвует ли банк в переговорах по послевоенному восстановлению Сирии.
Говоря о том, когда будут условия для этих переговоров, он отметил: "Мы должны быть уверены, что есть международный консенсус по этому вопросу и тогда мы его рассмотрим".
Касаясь темы Йемена в беседе с РИА, он добавил, что Всемирный банк помогает Йемену через каналы ООН и ЮНИСЕФ.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над запрещенной в РФ группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах САР продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
Спецпредставитель госдепа США по Ирану Брайан Хук ранее заявлял, что США не будут помогать в восстановлении районам, которые находятся под контролем властей Сирии до ухода оттуда сил, которые находятся под контролем Ирана.
*Запрещённая в России террористическая организация
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