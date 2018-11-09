Всемирный банк рассказал, когда начнутся переговоры о восстановлении Сирии

ВАШИНГТОН, 9 ноя – РИА Новости. Всемирный банк (ВБ) пока не ведет переговоры о финансировании послевоенного восстановления Сирии, поскольку пока нет необходимого консенсуса по этому вопросу в мировом сообществе, заявил РИА Новости в кулуарах института Ближнего востока вице-президент Всемирного банка Ферид Бельхадж.

"Это не вопрос, который стоит на повестке дня прямо сейчас", — сказал он в ответ на вопрос, участвует ли банк в переговорах по послевоенному восстановлению Сирии.

Говоря о том, когда будут условия для этих переговоров, он отметил: "Мы должны быть уверены, что есть международный консенсус по этому вопросу и тогда мы его рассмотрим".

Ранее в ходе дискуссии директор Управления Международного валютного фонда (МВФ) по Ближнему Востоку и Центральной Азии Джихад Азур заявил, что задумываться о том, как восстанавливать Сирию и Йемен, несмотря на незаконченные там конфликты, нужно уже сейчас. Ферид Бельхадж согласился с ним, но отметил, что инвесторы неохотно говорят на эту тему и хотят больше гарантий.

Касаясь темы Йемена в беседе с РИА, он добавил, что Всемирный банк помогает Йемену через каналы ООН и ЮНИСЕФ.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над запрещенной в РФ группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах САР продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

Урегулирование обсуждается на площадках Астаны и Женевы, а прошедший 30 января в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционной комиссии, которая будет работать в Женеве.

Спецпредставитель госдепа США по Ирану Брайан Хук ранее заявлял, что США не будут помогать в восстановлении районам, которые находятся под контролем властей Сирии до ухода оттуда сил, которые находятся под контролем Ирана.