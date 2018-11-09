В ряде районов Сирии еще слишком опасно для доставки помощи, отметили в ООН

ВАШИНГТОН, 9 ноя — РИА Новости. Война в Сирии закончилась, но в ряде районов еще слишком опасно для доставки помощи, заявил РИА Новости Амин Авад, директор бюро по Ближнему Востоку и Северной Африке Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).
"В стране все еще происходят некоторые стычки, действуют некоторые опасные группы, и поэтому мы должны быть очень осторожны. Сейчас мы не собираемся туда (в труднодоступные районы), и у меня пока нет плана (на этот счет)", — добавил Авад.
В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление страны, а также возвращение беженцев. Урегулирование обсуждается под эгидой ООН на площадках Астаны и Женевы, а также в Сочи, где в январе было принято решение о создании конституционной комиссии по подготовке нового основного закона Сирии.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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