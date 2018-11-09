В ряде районов Сирии еще слишком опасно для доставки помощи, отметили в ООН

ВАШИНГТОН, 9 ноя — РИА Новости. Война в Сирии закончилась, но в ряде районов еще слишком опасно для доставки помощи, заявил РИА Новости Амин Авад, директор бюро по Ближнему Востоку и Северной Африке Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).

"Есть (труднодоступные) районы на северо-западе, возле Идлиба, есть районы на северо-востоке, есть районы вокруг Дейр-эз-Зора. В Сирии все еще много мест с ИГ*. Поэтому безопасность — это то, что мы подразумеваем под труднодоступными районами. Но на самом деле такая терминология — "труднодоступный район" — должна измениться, потому что война закончилась, и ситуация в Сирии изменилась", — сказал Авад в четверг на полях конференции по проблемам Ближнего Востока в Вашингтоне.

"В стране все еще происходят некоторые стычки, действуют некоторые опасные группы, и поэтому мы должны быть очень осторожны. Сейчас мы не собираемся туда (в труднодоступные районы), и у меня пока нет плана (на этот счет)", — добавил Авад.

Вооруженный конфликт между правительством и вооруженной оппозицией в Сирии продолжается с 2011 года. Кроме того, с 2014 года в стране ведется борьба с группировкой "Исламское государство*" и другими террористическими группами. На данный момент крупномасштабные боевые действия против них завершены.

В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление страны, а также возвращение беженцев. Урегулирование обсуждается под эгидой ООН на площадках Астаны и Женевы, а также в Сочи, где в январе было принято решение о создании конституционной комиссии по подготовке нового основного закона Сирии.