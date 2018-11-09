Лагерь беженцев "Рукбан" в Сирии не может действовать вечно, считают в ООН

ВАШИНГТОН, 9 ноя — РИА Новости. Лагерь беженцев Рукбан в Сирии не может действовать на постоянной основе, необходимо найти решение, которое бы позволило вернуть людей по домам, заявил РИА Новости Амин Авад, директор бюро по Ближнему Востоку и Северной Африке Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).

"Но я думаю, что проблема Рукбана сегодня не в том, чтобы продолжать оказывать помощь, а в том, чтобы действительно ликвидировать ситуацию в самом Рукбане и отправить людей по домам. Решение должно быть найдено для всех этих людей. Они не могут сидеть на месте, чтобы мы оказывали им помощь. Мы должны найти решение для каждой группы, для каждого человека", — заключил собеседник агентства.

Он добавил, что люди в лагере "лишены всех необходимых услуг".

Эта позиция представителя УВКБ совпадает с позицией властей Сирии, России, а также Иордании. В среду представитель МИД РФ Илья Моргунов по итогам обсуждений в Аммане сообщил, что Иордания заинтересована в скорейшей ликвидации лагеря Рукбан после полного переселения находящихся там беженцев и готова работать по "дорожной карте", предложенной Россией.

Авад напомнил, что недавно ООН сумела доставить конвой с гуманитарными грузами в Рукбан, где беженцы четыре года не получают помощи. Хотя, как отметил чиновник, некоторое количество товаров попадает туда из соседней Иордании. В то же время он затруднился сказать, когда может быть организован второй конвой.

"Я не уверен, потому что мы только что закончили первый конвой, и очень трудно сказать, будет ли следующий", — сказал представитель УВКБ.

Ранее сообщалось, что 3 ноября российская военная полиция сопроводила гуманитарный конвой ООН, двигавшийся из Дамаска, до 55-километровой зоны безопасности вокруг американской базы в Эт-Танфе. Безопасность с воздуха обеспечивали российские военные вертолеты. Представители ООН доставили в Эр-Рукбан продукты питания, продовольственные товары, медикаменты, предметы первой необходимости общим весом 450 тонн.

В ООН тогда выразили надежду на новые партии помощи, а в коалиции во главе с США сообщили о подготовке нового конвоя для беженцев, пока они не смогут вернуться домой "после полного поражения ИГ*".

США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии операцию против ИГ* и действуют без разрешения властей страны. Несмотря на почти полное уничтожение террористов в стране до сих находятся около 2 тысяч американских военных. В Москве и Дамаске не раз указывали на то, что борьба США с ИГ* ведется в нарушение международных норм и используется как повод для оккупации части Сирии.