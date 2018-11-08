Вывезенная в Сирию дагестанка рассказала, что ее спасли российские офицеры

ХАМА (Сирия), 8 ноя — РИА Новости. Офицеры Российского центра по примирению враждующих сторон спасли уроженку Дагестана Аният Сиедову, которую обманом вывезли в Сирию на территорию, контролируемую террористической группировкой "Исламское государство"*.
Уроженка Дагестана не рассказала о подробностях ее спасения, сославшись на неосведомленность совершенных мероприятий.
По словам Сиедовой, ее муж является наркоманом и сам не стремился воевать за псевдохалифат в Сирии, а рассчитывал на легкие деньги. Он убедил молодую жену, что жизнь в ИГ* лучше, чем на родине, и девушка отправилась за мужем в надежде на то, что супруг будет заботиться о ней и детях, как это предписано мусульманской религией.
"Здесь житья не давали. Если не иду на их уроки, могли плетью наказать. Они (террористы) через своих жен следят за тем, что делают другие женщины, и если что-то не так, наказывают", — добавила собеседница агентства.
"Они в 12 лет мальчиков забирают и учат их зверски убивать и следовать их порядкам. Это не ислам, в исламе не говорят о том, что надо убивать женщин и детей", — сказала Сиедова.
Говоря о планах на будущее, 25-летняя мать двоих детей, рассказала, что по возвращении домой она планирует заняться воспитанием детей, чтобы они не повторили ее ошибок.
На территории Сирии в рядах ИГ* и террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* продолжают находиться сотни выходцев с Кавказа, которые, приехав воевать на сторону террористов, убеждают обманным путем следовать за ними в Сирию и членов своих семей.
*Запрещённые в России террористические организации
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