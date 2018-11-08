Сирийская армия освободила 19 заложников, удерживаемых боевиками ИГ*

ДАМАСК, 8 ноя – РИА Новости. Сирийская армия вступила в боестолкновение с боевиками террористической группировки "Исламское государство"* к северу от города Пальмира, в результате операции ликвидированы боевики и освобождены 19 удерживаемых ими заложников, передает сирийский телеканал "Аль-Ихбария".

"В ходе… точечной операции группа сирийской арабской армии вступила в прямое боестолкновение с боевиками ИГ* в районе Хмейма к северо-востоку от Пальмиры. Эти боевики похитили женщин и детей из провинции Сувейда несколько недель назад", — говорится в сообщении телеканала.

"После ожесточенного боя наши герои смогли освободить всех заложников – 19 человек, и убить боевиков-похитителей", — сообщает телеканал.

В результате атак смертников в городе Эс-Сувейда 25 июля и нападения боевиков на ряд деревень в одноименной провинции погибли более 210 человек, ранены более 200. Боевики ИГ* взяли в заложники нескольких жителей провинции. Параллельно сирийская правительственная армия ведет военную операцию против ИГ* в окрестностях вулкана ас-Сафа. Шесть заложников были освобождены 20 октября.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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