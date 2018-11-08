Путин рассказал коллегам по ОДКБ о ситуации в Сирии и саммите в Стамбуле

АСТАНА, 8 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин проинформировал коллег по ОДКБ о ситуации в Сирии и о состоявшемся в Стамбуле четырёхстороннем саммите, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"(Путин) дал информацию своим коллегам по ОДКБ о начавшемся диалоге представителей астанинского формата и так называемой "малой группы" по Сирии. Имеется в виду тот саммит, который был неделей ранее в Стамбуле. Проинформировал также о разных нюансах по сирийским делам, были затронуты другие региональные конфликты", — сказал Песков.

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