В США заявили о необходимости взаимодействовать с Россией по Сирии

ВАШИНГТОН, 8 ноя — РИА Новости. Уровень доверия между США и Россией по Сирии низок, но двум странам надо взаимодействовать, несмотря на эти разногласия, заявил заместитель госсекретаря США Дэвид Хейл.
Он добавил, что США видят "общую почву" с Россией в Сирии в части прекращения конфликта.
При этом Хейл также назвал целью США "Сирию, свободную от присутствия Ирана, его приспешников и сил безопасности".
"Эти силы дестабилизируют ситуацию во всем регионе и служат только интересам Тегерана, а не сирийского народа или его соседей", — сказал замгоссекретаря.
Хейл добавил, что Россия пытается "подорвать влияние США и институты международного права" по всему миру, в том числе и на Ближнем Востоке.
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