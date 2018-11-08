В Сирию за сутки вернулись более 700 беженцев

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Более 710 человек вернулись в Сирию за минувшие сутки, 124 из них прибыли из Ливана, говорится в информационном бюллетене Центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованном на сайте Минобороны РФ в четверг.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территории иностранных государств возвратились 716 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус" и "Телль-Калах" — 124 человека (женщин — 38, детей — 64), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" — 592 человека (женщин — 178, детей — 302)", — говорится в документе.

Также сообщается, что в места постоянного проживания внутри страны в течение суток вернулись 276 человек.

За сутки российская сторона провела одну гуманитарную акцию в Хайялине в провинции Хама, в ходе которой населению выдано 450 продовольственных наборов общим весом 1,95 тонны. Также проведены три благотворительные акции: в Барзе в провинции Дамаск школе выданы более 1,7 тысячи наборов, необходимых для обучения, в районе Балалаг в провинции Алеппо фондом имени Ахмада Кадырова выдана тонна хлеба, в районах Шайбан-Паша, Шейх-Фарс, Эль-Кадисия, Шейх-Ходер, Эс-Сахур в провинции Алеппо 15 семьям погибших сирийских военных выданы продовольственные наборы весом по 5 килограммов. Кроме того, в населенном пункте Сальхиях в провинции Дейр-эз-Зор медицинская помощь оказана 36 жителям, в том числе 12 детям.

Добавляется, что инженерные подразделения продолжают разминирование местности и объектов в Сирии, за сутки уничтожены 42 взрывоопасных предмета, в том числе два самодельных взрывных устройства.

"Инженерные подразделения вооруженных сил Сирийской Арабской Республики за сутки выполняли задачи по разминированию местности и объектов в Хамидия, Гур (провинция Хомс), Эз-Зелаф (провинция Дамаск), Уфания, Шаукатлия, Хадар, Эль-Османия, Ксейба (провинция Эль-Кунейтра), Нава (провинция Дераа). Разминированы десять гектаров территории, девять зданий и два километра дорог", — говорится в сообщении.

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