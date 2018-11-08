ДАМАСК, 8 ноя – РИА Новости, Заман Рамазанов. Сирия имеет право бороться с военным присутствием США и других стран коалиции на своей территории всевозможными средствами, заявил в интервью РИА Новости руководитель политического управления армии Сирии, бригадный генерал Хасан Ахмад Хасан.

Комментируя сообщения о создании военной базы Франции неподалеку от города Ракка, Хасан указал на членство страны в международной коалиции по борьбе с "Исламским государством"* во главе с США. "Франция — часть коалиции, которая объявила о своем намерении добиваться раздела Сирии, о стремлении расколоть страну и весь регион. Это их основная логика действий", — отметил генерал.

Он напомнил, что государство имеет право на военное присутствие в другой стране лишь на основании просьбы последней либо при наличии соответствующего мандата Совета Безопасности ООН.

"Тем самым единственно законным является лишь российское военное присутствие, а также присутствие иранских сил и сил национального сопротивления Ливана (движения "Хезболлах" — ред.), которые пришли в страну и находятся на территории сирийского государства на основании его просьбы. Любые другие формы военного присутствия, будь то турецкое, американское, британское, французское, немецкое либо стран Персидского залива, – любые другие формы военного присутствия, дислоцирования вооруженных сил являются незаконными", — заявил Хасан.

"Поскольку государство не контролирует те или иные географические регионы, такое государство и те, кто его поддерживает, имеют право бороться с подобным незаконным присутствием, с этой оккупацией всеми возможными средствами", — резюмировал генерал.

Он отметил, что цель коалиции — сохранить статус-кво на как можно более длительный срок в свете неспособности реализовать главную цель, заключающуюся в том, чтобы добиться раскола сирийского государства.

* Террористическая организация, запрещенная в России

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