В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала три случая нарушения режима прекращения огня, Турция — ни одного, сообщается в четверг в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано три случая стрельбы в провинциях Хама — один, Алеппо — два. Турецкой частью представительства нарушений не зафиксировано", — говорится в документе.

Добавляется, что в течение суток центр по примирению враждующих сторон провел одну гуманитарную акцию в населенном пункте Хайялин провинции Хама.

В Минобороны также отметили, что за прошедшие сутки соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось — 2518. Число вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, также осталось прежним — 234.

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