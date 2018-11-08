Сирийский генерал обвинил США в поддержке террористов

ДАМАСК, 8 ноя – РИА Новости, Заман Рамазанов. США и их союзники вместо борьбы с террористами в Сирии поддерживают их, руководят ими и раздают задания, заявил в интервью РИА Новости руководитель политического управления армии Сирии, бригадный генерал Хасан Ахмад Хасан.

"Именно эта коалиция руководит "Исламским государством"* (ИГ*) и контролирует его деятельность, именно она распределяет задачи по группировкам, то есть раздаются роли, не больше и не меньше… Единственный факт, который доказан всему миру – США и их сторонники не борются с терроризмом, а лишь притворяются, что сражаются с ним сами или через "Сирийские демократические силы" (SDF)", — заявил Хасан.

Доказательством тому генерал назвал сообщения о том, что главарей ИГ* неоднократно вывозили из боевых зон в безопасные места американские самолеты и вертолеты.

"Когда сирийская армия продвигалась в том или ином районе, американская авиация совершала прямую агрессию против нее – а кроме американской, еще израильская или авиация других стран, входящих в американскую коалицию, доказавшую, что на самом деле она сражается со всем, кроме терроризма", — сказал Хасан.

По его словам, коалиция во главе с США борется с проявлениями повседневной жизни и с сирийскими людьми.

"Но с чем она не воюет – так с терроризмом, и это вполне естественно, что с терроризмом они не воюют. Почему? Потому что терроризм – дело рук этой коалиции", — заявил полковник.

По мнению генерала, невозможно поверить в заявления США, "первой в мире военно-технической державы", что они не знают, как покончить с ИГ*. "Боевики ИГ* действуют по их указам и в соответствии с их желаниями и по их планам", — резюмировал Хасан.

Районы на северо-востоке Сирии находятся под контролем созданного на основе курдских отрядов альянса "Сирийских демократических сил" (SDF), который поддерживают США. Дамаск ранее заявлял, что считает их действия незаконными.

* Террористическая организация, запрещенная в России

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