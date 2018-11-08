ДАМАСК, 8 ноя – РИА Новости, Заман Рамазанов. Сирийские власти намерены вернуть все территории, находящиеся под оккупацией турецких, американских и других сил, заявил в интервью РИА Новости руководитель политического управления армии Сирии, бригадный генерал Хасан Ахмад Хасан.

"Тем, кто считает, что Сирия оставит какой-либо клочок земли под контролем турецких, американских или каких-то еще сил, стоит подумать еще раз", — сказал Хасан.

"Говоря о возвращении территорий, оккупированных как Турцией, так и поддерживаемых Турцией сил, или же находящихся под руководством США и НАТО, и коалицией во главе с США, стоит отметить, что есть несколько способов возвращения этих территорий", — добавил генерал.

Он разъяснил, что Сирия может вернуть эти территории через процесс мирного урегулирования или же применить силу в случае провала политических методов.

"Мы пережили ряд переломных этапов, многие из которых сирийскому государству удалось преодолеть; со всей уверенностью можно сказать, что будут преодолены и все оставшиеся испытания. Возможно, за это потребуется заплатить еще большую цену. Народ, армия и руководство сирийского государства доказали на деле, что готовы заплатить такую цену и способны это сделать", — заключил генерал.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах САР продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев. Урегулирование обсуждается на площадках Астаны и Женевы, а прошедший 30 января в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционной комиссии, которая будет работать в Женеве.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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