В Дамаске упрекнули Турцию в затягивании передачи Идлиба

ДАМАСК, 8 ноя – РИА Новости, Заман Рамазанов. Турция намеренно затягивает сроки возвращения провинции Идлиб под контроль сирийского государства, но это все равно произойдет, заявил в интервью РИА Новости руководитель политического управления армии Сирии, бригадный генерал Хасан Ахмад Хасан.

Хасан напомнил, что три из созданных в рамках астанинского процесса урегулирования зон деэскалации вернулись под контроль сирийского государства.

"С точки зрения логики и научного подхода к реальности доказано, что и Идлиб не станет исключением в полном смысле этого слова. Турция может затягивать сроки, может маневрировать… Однако в любом случае, несмотря на то, что Турция — это форпост НАТО, судьба Идлиба и остальных сирийских территорий будет такой же – они все вернутся в лоно родины, очищенные и освобожденные от терроризма, его покровителей и его структуры", — заявил Хасан.

Хасан отметил, что в случае с тремя зонами деэскалации проявила себя скоординированность российской дипломатии и военных действий сирийской армии.

Согласно российско-турецкому меморандуму, подписанному в Сочи 17 сентября по итогам переговоров президентов России и Турции, демилитаризованная зона глубиной 15-20 километров в Идлибе должна была быть создана к 15 октября. Однако Турция попросила дать ей дополнительное время и отложить начало совместного патрулирования в Идлибе в связи с неспособностью гарантировать условия безопасности со своей стороны.

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