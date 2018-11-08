УВКБ ООН готово ездить в Сирию для наблюдения за возвращением беженцев

ЖЕНЕВА, 8 ноя – РИА Новости, Елизавета Исакова. Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев готово участвовать в ознакомительных поездках в Сирию для наблюдения за возвращением беженцев, заявил РИА Новости официальный представитель УВКБ ООН Андрей Махечич.

В среду представитель МИД РФ Илья Моргунов заявил, что Россия планирует предложить УВКБ ООН организовать ознакомительные поездки в Сирию, чтобы на месте оценить ситуацию с возвращением сирийских беженцев. Такое предложение Москва намерена высказать на очередном заседании в тройственном формате (Россия-ЕС-УВКБ), которое пройдет 15 ноября.

"УВКБ готово принять участие в дополнительных возможностях для управления и других гуманитарных агентств ООН получить доступ в районы, куда возвращаются люди, или те районы, куда они потенциально могут вернуться и где до сих пор были значительные ограничения по гуманитарному доступу из-за ситуации с безопасностью", — заявил Махечич.

По его словам, информация, которой располагает УВКБ ООН, указывает на то, что в ряде районов Сирии ситуация остается крайне сложной, остаются проблемы с безопасностью, разрушены дома, инфраструктура жизнеобеспечения, нет основных услуг и экономических возможностей. При этом управление не может обеспечить полноценный мониторинг ситуации на всей территории страны, в том числе наблюдать за теми, кто уже вернулся в свои дома.

"Именно поэтому нам необходим безопасный, беспрепятственный и регулярный доступ в эти места, чтобы у нас была самая последняя и полноценная информация о районах в Сирии и их потенциале принять обратно людей, чтобы беженцы смогли принять информированное решение", — добавил Махечич.

Он подчеркнул, что основой работы УВКБ ООН является нахождение долгосрочного и устойчивого решения проблем беженцев, в том числе, их добровольное возвращение домой.

От УВКБ ООН в Сирии в настоящее время работает свыше 500 местных и иностранных сотрудника. Головной офис представителя управления расположен в Дамаске, есть также отделения в Алеппо, Хомсе, Камышлы и два полевых офиса в Тартусе и ас-Сувейде.

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