Подруга милая, кабак все то же: в Гуте открыли первый послевоенный трактир

ДАМАСК, 8 ноя – РИА Новости. В сирийском анклаве Восточная Гута впервые после окончания боев открыли ресторан.

Как сообщил журналистам управляющий заведением "Человек из Дамаска" в поселке Мисраба Базиль Текли, в этот трактир приезжают люди со всех пригородов столицы, сильно пострадавших от войны.

"Раньше в Мисрабе был ресторан, но боевики его взорвали. В начале года поселок был освобожден, и мы начали ремонт здания, который занял у нас полгода. Мы открылись на прошлой неделе и в честь этого устроили для местных жителей бесплатное угощение. Сейчас это единственный ресторан в Восточной Гуте, сюда уже приезжают люди из соседних поселков и городов, в том числе из Думы", — сказал он.

Сейчас в "Человеке из Дамаска" работают семь человек — все они местные жители, которые оставались в Мисрабе во время войны. В ресторане можно заказать блюда местной кухни, в том числе арабскую шаурму, закуски и лепешки с мясом и сыром, кофе и прохладительные напитки.

"Мы хотели открыть ресторан именно сейчас, когда в Мисрабе только идут восстановительные работы, чтобы люди поняли, что здесь безопасно, и вернулись в свои дома, которые вынуждены были покинуть", — отмечает Текли.

По его словам, главные клиенты ресторана — рабочие, которые расчищают в поселке завалы после обстрелов.

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