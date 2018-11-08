Мэр сирийской Харасты рассказал, как долго продлится восстановление города

ДАМАСК, 8 ноя — РИА Новости. Около года потребуется на восстановление сирийского города Хараста в провинции Риф Дамаск, пострадавшего в ходе боевых действий, сообщил журналистам мэр города Аднан Альваза.

"По поручению губернатора провинции Риф Дамаск, специальная группа инженеров определила здания, которые можно восстановить, и те, которые непригодны для жизни и подлежат сносу. Последних около 30%. Сейчас мы производим их снос… Восстановление города займет около года", — сказал Альваза.

По его словам, работы по восстановлению Хараста идут с начала 2018 года. На разборе зданий работают 26 единиц техники. "В связи с тем, что возвращаются беженцы, параллельно с работами по демонтажу зданий мы занимаемся восстановлением водоснабжения и электричества", — добавил мэр.

За минувшую неделю в Сирии отремонтированы и введены в эксплуатацию 149 жилых домов, две школы, медицинское учреждение, детсад, объект водоснабжения, четыре хлебопекарни, три электроподстанции, восемь промышленных предприятий. В 312 населенных пунктах продолжаются работы по восстановлению 194 школ, 175 дошкольных учреждений, 173 хлебопекарен, 200 водонасосных станций, 177 электроподстанций, 168 медучреждений, 1994 жилых домов и 88 культовых сооружений, сообщил в среду начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев на совместном заседании межведомственных координационных штабов России и Сирии по возвращению беженцев в Москве.

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