В Израиле заявили, что ВВС страны продолжат выполнять приказы в Сирии

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 ноя — РИА Новости. Израильские ВВС будут выполнять указания своего руководства и после того, как Россия передала Сирии комплексы С-300, заявил журналистам официальный представитель Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус.

Отвечая на вопрос, изменилось ли поведение ВВС Израиля в регионе после передачи С-300 Россией сирийским партнерам, Конрикус заявил, что любые изменения на поле боя и появление новой системы на этом поле — это уже изменение ситуации. "Любое изменение на поле боя заставляет все военные силы, которые там участвуют, приспосабливаться", — сказал он.

"У Израильских ВВС есть прекрасная разведка, они высоко профессиональны и высоко мотивированы для продолжения выполнения приказов правительства", — подчеркнул он.

Поставка С-300 стала ответной мерой России на трагедию с крушением в небе над Сирией российского Ил-20, ответственность за которое Москва возложила на Израиль, наносивший в Сирии авиаудары. В начале октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что четыре установки С-300 поставлены в САР, местных военных научат ими управлять за три месяца.

Российский Ил-20, который находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря, был сбит 17 сентября при возвращении на авиабазу Хмеймим. В это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. При этом, по данным Минобороны РФ, Израиль уведомил российскую сторону об этом авиаударе лишь за минуту до его начала, введя в заблуждение относительно района удара и не сообщив о местонахождении истребителей F-16. Как заявили в МО РФ, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар ПВО Сирии, Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200 в 22.03. Погибли 15 российских военнослужащих.

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