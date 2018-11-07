В США заявили, что не фокусируются в Сирии на конкретных личностях у власти

БРЮССЕЛЬ, 7 ноя – РИА Новости. США не фокусируются на конкретных личностях у власти в Сирии, важно, что именно делает сирийское правительство, заявил журналистам в среду спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.
"Во-первых, в резолюции СБ ООН есть сроки, мы надеемся, что эти сроки могут быть соблюдены, когда будет создана конституционная комиссия, когда будут организованы выборы", — заявил американский дипломат.
"Если говорить о режиме Асада, то политика сфокусирована не на персоналиях, а на том, что делает сирийское правительство. Нужно правительство, которое не развязывает преступную войну против собственного населения и не применяет химоружие… Если вы покажете нам правительство, которое удовлетворяет этим критериям, тогда будет правительство, с которым можно работать", — добавил он.
В конце сентября постпред США при ООН Ники Хейли заявила, что США не стремятся сместить президента Сирии Башара Асада, но его уход — вопрос времени.
Россия неоднократно заявляла, что судьбу действующего главы Сирии должен решать только сирийский народ.
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