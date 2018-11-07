В США заявили, что не фокусируются в Сирии на конкретных личностях у власти

БРЮССЕЛЬ, 7 ноя – РИА Новости. США не фокусируются на конкретных личностях у власти в Сирии, важно, что именно делает сирийское правительство, заявил журналистам в среду спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.

В ходе телефонного брифинга для журналистов в Брюсселе дипломата спросили, обозначают ли США какие-либо сроки пребывания у власти сирийского президента Башара Асада.

"Во-первых, в резолюции СБ ООН есть сроки, мы надеемся, что эти сроки могут быть соблюдены, когда будет создана конституционная комиссия, когда будут организованы выборы", — заявил американский дипломат.

"Если говорить о режиме Асада, то политика сфокусирована не на персоналиях, а на том, что делает сирийское правительство. Нужно правительство, которое не развязывает преступную войну против собственного населения и не применяет химоружие… Если вы покажете нам правительство, которое удовлетворяет этим критериям, тогда будет правительство, с которым можно работать", — добавил он.

В конце сентября постпред США при ООН Ники Хейли заявила, что США не стремятся сместить президента Сирии Башара Асада, но его уход — вопрос времени.

Россия неоднократно заявляла, что судьбу действующего главы Сирии должен решать только сирийский народ.

Запад ранее неоднократно обвинял сирийские власти в применении химического оружия, в том числе в отношении мирного населения. В частности США, Британия и Франция 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов. Сирийские власти неоднократно заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал был вывезен из страны под контролем ОЗХО.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>