В Генштабе прокомментировали формирование конституционной комиссии Сирии

МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Формирование конституционного комитета в Сирии планируется завершить к концу текущего года. Об этом сообщил в среду начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев на совместном заседании Межведомственных координационных штабов России и Сирии по возвращению беженцев.

"Важной вехой в деле сирийского урегулирования стал саммит России, Германии, Турции и Франции в Стамбуле. По итогам переговоров стороны отметили, что для скорейшего восстановления мирной жизни в Сирии необходимо активное продвижение политического процесса. Уже идет формирование Конституционного комитета, которое планируется завершить к концу текущего года", — сказал Мизинцев.

По его словам, также в ходе встречи лидеры государств поддержали идею проведения Международной конференции по беженцам, работа по подготовке к которой сегодня продолжается.

В свою очередь представитель МИД Илья Моргунов рассказал, что 4 ноября межведомственная российская делегация ознакомила президента Сирии Башар Асада с итогами четырехстороннего саммита Россия-Турция-Германия-Франция, состоявшегося 27 октября в Стамбуле.

"Асаду сообщили о подготовке очередной международной встречи высокого уровня в Астане в конце ноября сего года, на которую он обещал направить сирийскую правительственную делегацию. Российские разъяснения, как показала реакция Башара Асада, были весьма востребованы в Дамаске на фоне искаженной интерпретации итогов стамбульской встречи западными столицами", — подчеркнул представитель МИД.

По словам Моргунова, также постпредство России в ООН продолжает усилия по корректировке подхода этой организации к оказанию поддержки усилиям по восстановлению Сирии.

"Идет работа по приданию документу под названием "Параметры и принципы оказания содействия Сирии со стороны ООН" подлинно нейтрального и сбалансированного характера", — добавил дипломат.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>