Россия, Иордания и США обсудят ситуацию в лагере "Рукбан"

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Представители России, Иордании, США и международных гуманитарных организаций 11 ноября обсудят катастрофическую ситуацию, сложившуюся в сирийском лагере беженцев Рукбан, сообщил в среду представитель МИД Илья Моргунов на совместном заседании Межведомственных координационных штабов России и Сирии по возвращению беженцев.

"На 11 ноября запланировано заседание в Аммане с участием представителей США. Посольство России в Аммане фиксирует отсутствие общего подхода к решению проблемы Рукбана среди присутствующих в Иордании международных организаций. Так, ВПП, ЮНИСЕФ, МККК выступают в пользу активизации гуманитарной помощи, к этому же склоняются и США, в то время как резидент-координатор ООН в Аммане — за скорейшее переселение беженцев в Сирию", — сказал Моргунов.

В свою очередь начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев отметил, что сегодня как никогда нужны принципиальные решения по возвращению из лагеря Рукбан сирийцев, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в места постоянного проживания.

"И это надо решать немедленно и очень решительно. И прямая ответственность за это в первую очередь лежит на американской стороне", — подчеркнул Мизинцев.

Он отметил, что Россия вместе с сирийскими коллегами готова и впредь оказывать всестороннюю помощь и поддержку при проведении гуманитарных мероприятий и в целом возвращению беженцев из 55-километровой зоны вокруг американской военной базы в Эт-Танфе в места постоянного проживания.

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